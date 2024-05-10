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Kachka
Литовские пограничники перехватили два Tesla Cybertruck на пункте пропуска с белорусской границей
Производитель тщательно следит за всеми случаями перепродажи.

Cybertruck, среди историй о ржавчине под дождем и масштабных отзывах Tesla из-за проблем с педалью акселератора, изначально может не привлекать внимания искушённых автолюбителей. Однако недавние события бросают свет на нарастающий интерес к новому электромобилю Илона Маска. Литовская таможня, как сообщается, перехватила два экземпляра Cybertruck на пункте пропуска на белорусской границе по пути, как считается, к анонимному российскому покупателю.

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На данный момент Cybertruck доступен для покупки исключительно в Соединенных Штатах. Tesla ввела строгий запрет на перепродажу ранних моделей, угрожая судебным разбирательством против перекупщиков и, возможно, задерживая продажу будущих автомобилей. Несмотря на эти меры, некоторые лица продолжают перепродавать свои автомобили на "черном рынке", хотя и по сниженным ценам, обусловленным строгой позицией компании.

Литва, как член Европейского союза, соблюдает санкции, введенные на импорт подержанных автомобилей в Россию с 2014 года.

В ответ на перехваченные Cybertruck, литовская таможня начала досудебное расследование по поводу возможных случаев контрабанды и нарушения международных санкций. После допроса водителей их последующие действия будут определены соответствующими органами.

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