Ранее предполагалось, что карта может получить TDP в 900W.

Сообщается, что в настоящее время NVIDIA тестирует и проверяет свои новейшие модули охлаждения для игровых видеокарт GeForce RTX 5000 "Blackwell". Эти GPU планируется выпустить во второй половине текущего года, вероятно, с официальным анонсом в конце третьего квартала и запуска в конце четвёртого. По последним слухам, NVIDIA планирует выпустить сначала GeForce RTX 5080, а затем GeForce RTX 5090, сосредотачиваясь в первую очередь на премиальном сегменте, прежде чем приступить к массовому сегменту рынка.

Benchlife утверждает, что NVIDIA уже начала работу над решениями по охлаждению для своих GPU следующего поколения. Предварительное тестирование охлаждения RTX 5000 находится на активной стадии, как указывает информация от производителей оборудования по охлаждению GPU.

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Заметно, что тестирование включает в себя диапазон мощностей от 250 до 600W, продемонстрировав разнообразные сценарии потребления энергии.

Хотя первоначальные предположения намекали на TDP более 600W, и даже до 900W, финальные конструкции должны быть более энергоэффективными. Напомним, GeForce RTX 4090, оценённая в 450W, обычно потребляет около 400W во время загруженных игровых сессий.

Несмотря на амбициозные проекты по охлаждению, фокус NVIDIA на производительности очевиден.

Хотя чёткое расписание запуска графических ускорителей GeForce RTX 5000 в 2024 году остаётся неопределённым, компания AMD, по слухам, не планирует выпускать свои карты серии Radeon RX 8000 с архитектурой RDNA4 до начала 2025 года.