Официальная причина – огромное количество мирного населения.

Президент Джо Байден заявил в среду, что Соединенные Штаты воздержатся от предоставления Израилю оружия с агрессивными характеристиками, которое потенциально может быть использовано в полномасштабной атаке на Рафах, последний крупный оплот Хамаса в секторе Газа. Это решение обусловлено опасениями за безопасность более чем миллиона мирных жителей в этой местности.

В интервью с CNN Байден в очередной раз сделал акцент на обязательствах США по защите Израиля, подтвердив поставку ПВО для Iron Dome и другого оборонительного вооружения. Однако он подчеркнул, что если Израиль приступит к операциям в Рафахе, США воздержатся от поставок агрессивного вооружения и артиллерии.

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Исторически США являлись значительным поставщиком военной помощи Израилю, что стало особенно заметным после недавней атаки Хамаса 7 октября, которая привела к жертвам в Израиле. Заявления Байдена и недавнее решение задержать отправку тяжелых бомб подчеркивают растущее расхождение между его администрацией и правительством премьер-министра Израиля Нетаньяху.

Байден подчеркнул важность защиты гражданского населения, выразив сомнения относительно поставки вооружения, которое исторически использовалось в таких ситуациях.

Администрация Байдена сталкивается с растущей критикой в отношении ее реакции на конфликт, в том числе на то, соответствуют ли действия Израиля международным и американским законам, направленным на защиту гражданских лиц во время войны.