Включение технологии трассировки путей в Resident Evil 4 Remake требует огромной производительности видеокарты.

Релиз ремейка Resident Evil 4 привлек большое внимание со стороны фанатов, особенно благодаря интеграции технологии трассировки путей в определенных сценариях и кат-сценах. Это новшество обещает визуально потрясающий опыт, но оно сопряжено с заметным компромиссом, особенно при игре в разрешении 4K.

В недавнем видео, опубликованном MxBenchmarkPC, зрителям представлено сравнение между стандартными функциями трассировки лучей игры, ограниченными отражениями, и модифицированной трассировкой путей. Сравнение показывает значительные визуальные улучшения, которые привносит трассировка путей. Путем введения дополнительных отражающих поверхностей и улучшения определенных визуальных элементов трассировка путей повышает графическую привлекательность игры. Однако это улучшение не обходится без недостатков, так как оно влечет за собой потери производительности. На видеокарте RTX 4080 с NVIDIA DLSS 3.7 частота кадров фактически уменьшается вдвое в большинстве сценариев.

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Интересно, что ремейк Resident Evil 4 – не единственная игра, получившая трассировку путей в рамках серии. В других тайтлах, работающих на движке RE Engine, также можно включить данную технологию. Ближайший пример –Dragon's Dogma 2.