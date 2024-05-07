Более скромный вариант доступен за 3 599 долларов.

Каждый день на рынке комплектующих для ПК появляются новые уникальные устройства, от обыденных до самых креативных и исключительных. Среди сегодняшних новинок выделяется последний компьютер Corsair One i500 в форм-факторе small. Несмотря на разнообразие вкусов, он неоспоримо обладает одним из самых привлекательных дизайнов в мире ПК.

Серия корпусов One представляет собой премиальную линейку мини-ПК от Corsair, известную своим высоким качеством изготовления и передовыми компонентами. Естественно, такое качество имеет свою цену.

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Новинка выходит в двух вариантах, один из которых оснащен жидкостным охлаждением с процессором Core i9 14900K, видеокартой RTX 4090, 64Gb оперативной памяти и 2Tb SSD, продающимся за внушительные $4,699. В качестве альтернативы, немного более скромный вариант предлагает видеокарту RTX 4080 Super и 32Gb оперативной памяти. Стоимость данной модели – $3,599.

ПК доступен в светлых оттенках клена или темных оттенках ореха. Материал корпуса – настоящее дерево. Богатый темный оттенок, как утверждает производитель, излучает изысканность и гармонирует с любым рабочим пространством.

Обращаясь к аппаратным возможностям i500, возникают опасения относительно его охлаждающих способностей. Чтобы найти баланс между уровнем шума и тепловой производительностью, может потребоваться настройка базового профиля мощности Intel.