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Kachka
RTX 5080 может выйти раньше RTX 5090 и стать единственной картой нового поколения NVIDIA в 2024 году
По этой логике, RTX 5090 появится в начале следующего года.

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Предстоящая графическая карта NVIDIA GeForce RTX 5080 может оказаться первой в списке нового поколения компании, вытеснив ожидаемый выпуск флагманского ускорителя GeForce RTX 5090.

Традиционно NVIDIA первой представляет свои флагманские модели, такие как GeForce RTX 4090 или серия GeForce RTX 2080. Однако недавние слухи подразумевают, что RTX 5080 выйдет на передний план среди предложений следующего поколения от NVIDIA, возможно, став единственным претендентом на звание лучшей графической карты Blackwell в 2024 году.

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Вопреки распространенным догадкам о поколении Blackwell, известный инсайдер с ником Kopite7kimi намекает на обратное, указывая на то, что GeForce RTX 5080 может вначале занять лидирующие позиции. Однако его данные остаются неподтвержденными, оставляя место для размышлений и привычной доли скептицизма, характерной в среде обсуждения слухов о новых видеокартах.

Хотя возможно, что RTX 5080 действительно может выйти на рынок раньше, утверждение Kopite7kimi как обычно лишено каких-либо подтверждений. Ещё недавно инсайдер говорил, что релиз обеих карт может быть перенесен на начало 2025 года.

#nvidia #видеокарты #blackwell #rtx 50 #rtx 5000 #rtx 5090 #rtx 5080
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