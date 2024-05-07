У нынешней базовой модели, напомним, всего 10 TFLOPs.

В рамках тщательного исследования последнего обновления серии приставок Sony, издание Digital Foundry подробно изучило детали улучшений видеокарты PlayStation 5 Pro, освещая ожидаемый прирост производительности и показывая передовые возможности трассировки лучей. Грядущая консоль стремится улучшить игровые возможности с проектируемыми 36 терафлопсами мощности, что существенно превосходит 10,23 TFLOPs нынешней модели.

Портал разработчиков Sony раскрывает ключевые аспекты, показывая, что PlayStation 5 Pro оснащена 30 рабочими групповыми процессорами (WGP), что значительно превышает 18 процессоров базовой модели. Несмотря на первоначальные расчеты, указывающие на потрясающий прирост производительности в 227%, документация Sony намекает на более скромное улучшение графического процессора в 45%, тем самым сдерживая ожидания геймеров, но по-прежнему обещая значительный прирост мощности.

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Анализ Digital Foundry раскрывает тонкости в частоте работы с PlayStation 5 Pro, вероятно, поддерживающей частоту 2,18 ГГц, немного ниже своего предшественника.

Помимо частоты работы, PlayStation 5 Pro вводит переработанную структуру кэша с удвоенным размером L1 и расширенным размером L0, оптимизируя распределение вычислительных блоков и улучшая возможности трассировки лучей. Более того, обновленный графический процессор получит поддержку функции DirectX12 Ultimate, включая аппаратную поддержку переменной скорости сеточного затенения, повышая тем самым качество картинки и производительность.

Инсайдеры уверены, что выпуск PS5 Pro состоится где-то в конце этого года. Дальше усилия разработчиков будут направлены исключительно на PlayStation 6.