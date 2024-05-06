На данный момент ни одна страна не обладает такой технологией.

В ходе недавней пресс-конференции ВВС США представили свои успехи в разработке истребителей, управляемых искусственным интеллектом. Технология уже способна обыграть в прямом столкновении некоторых опытных пилотов. В будущем планируется создание эскадрильи из более чем 1000 таких самолетов.

На авиабазе ВВС Эдвардс в Калифорнии военные США недавно провели первый официальный тестовый полет истребителя с искусственным интеллектом (ИИ). Присутствовали только избранные представители СМИ, такие как агентство Associated Press. В ходе мероприятия ВВС подчеркнули, что истребители с ИИ будут являться будущим американской системы противовоздушной обороны.

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Хотя система провела всего двадцать с лишним реальных полетов с момента своего появления в сентябре 2023 года, министр ВВС Фрэнк Кендалл совершил полет на этом истребителе в качестве пассажира. Это стало возможным благодаря быстрому обучению программного обеспечения в последние месяцы, и оно уже, как сообщается, лучше некоторых опытных пилотов. В ходе часового тестового полета также участвовал еще один F-16 с реальным пилотом. Оба истребителя пытались вывести друг друга в уязвимое положение для атаки.

Утверждается, что ИИ сначала обучается с помощью симулятора, а затем проверяет свои возможности в реальных операциях. Полученные результаты затем передаются обратно в симулятор, чтобы ИИ мог продолжать обучение. По состоянию на сейчас, США, кажется, единственная страна, использующая военные самолеты, управляемые ИИ, в реальных операциях. Китай, в свою очередь, также разрабатывает эту технологию, однако она находится не на таком уровне прогресса. На сегодняшний день нет доказательств того, что китайцам удалось использовать данную технологию вне симулятора.

США, тем не менее, осознают конкуренцию, и ВВС планируют запустить первый самолет с ИИ уже в 2028 году. Всего планируется более 1000 истребителей.

Решение ВВС полагаться на ИИ вместо реальных пилотов в перспективе имеет еще одну причину: экономию средств. Поскольку ВВС должны тщательно следить за своим бюджетом в связи с некоторыми крупными расходами, план заключается в том, чтобы в будущем строить более маленькие и дешевые самолеты. Это будет возможно, если место для пилота больше не нужно учитывать при проектировании самолета.