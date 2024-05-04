Видеокарта в нём держится на цепях.

Как известно, нередко сборка ПК оказывается сложнее, чем простое использование; для многих энтузиастов это настоящая страсть.

Недавно издание PCGamesN показало одну из последних креативных работ. Энтузиаст, трудившийся над уникальным ПК в стиле хоррор, начал амбициозный проект, включив в него мощную видеокарту PowerColor Red Devil RX 7800 XT с полностью кастомной RGB-подсветкой.

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Мариос Далайнос, разработчик компьютера, выстроил конструкцию вокруг черно-красной графической карты среднего уровня PowerColor, подчеркнутой светящейся красной RGB-лентой. Однако, отвергая стандартные нормы, Далайнос выбрал отход от общепринятого, подвесив видеокарту с помощью асимметричных цепей, напоминающих пленника за решеткой.

Несмотря на пугающий фасад корпуса, характеристики этой машины склоняются к весьма консервативной стороне. Энтузиаст выбрал процессор AMD Ryzen 5 5600X в паре с упомянутым выше вариантом RX 7800 XT, дополненным 1ТБ SSD Samsung 980 и 32 ГБ оперативной памяти TeamGroup T-Force Vulcan Z с тактовой частотой 3600 МГц.

Привлекательность данного творения простирается далеко за его аппаратное обеспечение. Далайнос начал тщательный процесс сборки, используя глину для создания основы. Большая часть времени ушла на позиционирование графического ускорителя, чтобы максимально подчеркнуть мрачную атмосферу дизайна.

Эта машина служит свидетельством слияния художественности и функциональности: она идеальна для игровых сессий в Diablo 4, Doom Eternal и множества других хоррор-игр в Steam.