Выход настольных моделей RTX 5080 и RTX 5090 ожидается в конце 2024 года.

Как ожидается, компания NVIDIA выпустит в этом году две видеокарты нового поколения: GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080. Вероятно, их представят на мероприятии Computex в следующем месяце. По традиции мобильные версии GPU выходят на рынок через 6 месяцев после десктопных чипов, и скорее всего, сейчас будет также. Согласно источникам, на которые ссылается инсайдер Moore's Law is Dead, мобильные GPU серии RTX 5000, включая RTX 5080 и RTX 5090 могут задержаться на пару месяцев, однако это не меняет их характеристик.

Особенно интересно, что мобильные версии GeForce RTX 5080 и RTX 5090 основаны на одном и том же кристалле – GB203. Обычно мобильные GPU класса RTX **80 основаны на кристаллах xx204, как это было с RTX 4080 mobile, использующей ядро AD104, в то время как RTX 4090 mobile основана на AD103. На этот раз как RTX 5080, так и RTX 5090 mobile будут работать на основе одного и того же GPU – GB203.

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Кроме того, высококлассные мобильные GPU Blackwell получат видеопамять GDDR7 (для сравнения, даже настольные карты от AMD серии RX 8000 будут основываться на стандарте GDDR6) с поддержкой PCIe Gen 5 для максимальной пропускной способности, даже с узкими шинами. Утверждается, что NVIDIA планирует запустить RTX 5090 в третьем квартале этого года, а розничные продажи начнутся в четвертом квартале.