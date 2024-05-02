На робота Spot одели меховой костюм.

Компания Boston Dynamics, известная своими современными роботами, снова привлекла внимание технологического мира одним из последних творений. Недавнее видео показывает Spot Mini, прославленного робота-собаку, украшенного экстравагантным меховым костюмом, прозванным "Спарклс". Этот необычный кастомный костюм отмечает уникальное исследование областей робототехники, искусства и развлечений, демонстрируя инновационный подход Boston Dynamics к слиянию технологий с творчеством.

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Превращение когда-то утилитарной четырехногой машины в Спарклса вызвало любопытство и размышления среди зрителей. Основное предназначение этого пушистого робота остается несколько не ясным. Boston Dynamics, обычно готовая делиться техническими деталями, предпочла более загадочную позицию относительно цели создания робота Спарклс.

Это представление следует вслед за анонсом последнего двухпедального творения Boston Dynamics – более стройной и легкой версии робота Spot – Атлас. В то время как практические применения Спарклса остаются неопределенными, существует множество домыслов о его потенциале как развлекательного устройства на детских вечеринках или даже в качестве соперника в забавных встречах с живыми собаками.