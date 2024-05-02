Главные герои были заменены на уже известных персонажей.

В прошлом году фанаты были ошеломлены первым официальным трейлером GTA 6, который оставил незабываемое впечатление.

Однако, с тех пор в коридорах Rockstar стало относительно тихо. В стремлении утолить голод к контенту GTA, энтузиасты взяли инициативу в свои руки. Недавно один из преданных фанатов взял под свой контроль первоначальный анонс GTA 6 и воплотил его в жизнь с несколькими забавными доработками, добавив в сюжет трех главных героев GTA 5. Центральное место в этом фанатском трейлере от ютубера Jantsuu занимают Франклин, Тревор и Майкл.

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Как видно на видео ниже, трио из GTA 5 заменяет Люсию, Джейсона и других жителей Vice City. Майкл в серии дерзких подвигов нарушает общественные нормы, занимаясь такими поступками, как совершение смелых маневров на крышах зданий, а также участие в античных танцах перед камерой TikTok.

Что касается самой Grand Theft Auto 6, то релиз игры намечен к выпуску в 2025 году на консолях Xbox Series X/S и PlayStation 5. Rockstar пока не называет сроки выхода версии для ПК, оставляя поклонникам шанс самим попытать удачу в этом деле.