Многие чипы ломаются из-за неправильного монтажа.

Как сообщают эксперты, мобильные графические процессоры RTX 4090M и RTX 4080M от NVIDIA находят новое применение в настольных ПК по всему Китаю. Хотя NVIDIA не планировала использование этих мобильных видеокарт в настольных установках, их доступность по более низкой цене вызвала всплеск интереса среди китайских пользователей, ищущих дешёвые обновления графических ускорителей.

Рост популярности мобильных GPU в настольных конфигурациях можно объяснить последним бумом криптомайнинга. Эти чипы, часто скупаемые оптом, изначально предназначались для ноутбуков, но попали в настольные ПК через неофициальные каналы поставок. Предполагается, что мобильные GPU извлекаются из дефектных материнских плат ноутбуков, ускользая от уничтожения и попадая на аукционы, где их покупают и внедряют в новые устройства.

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Несмотря на отсутствие официальной поддержки со стороны NVIDIA, мобильные GPU обладают определенными преимуществами, включая более низкую стоимость и лучшую энергоэффективность по сравнению с высокопроизводительными настольными аналогами. Однако они также имеют недостатки, такие как низкие технические характеристики, потенциальные проблемы с драйверами и отсутствие гарантии.

В плане производительности RTX 4090M и RTX 4080M предлагают сравнимые показатели с настольными аналогами, но с более низким энергопотреблением. Однако частые повреждения графического процессора вызывают сомнения относительно их долгосрочной эффективности.