Результат достигается благодаря функции "Памяти".

Сегодняшний день знаменует значительный шаг в области искусственного интеллекта, поскольку функция "Памяти" теперь доступна для всех пользователей, подписанных на ChatGPT Plus.

После тщательного тестирования в течение нескольких месяцев как в бесплатной, так и в платной версиях чат-бота с генерацией искусственного интеллекта, OpenAI решила запустить эту функцию исключительно для платных пользователей.

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Концепция памяти ChatGPT довольно проста. С помощью диалогов с подсказками ChatGPT Plus теперь может сохранять важную информацию из бесед, включая персонализированные детали, и использовать эту информацию в последующих взаимодействиях с пользователем. По сути, ChatGPT Plus перешел от поверхностного знакомства к более дружелюбной сущности, способной вспоминать значимые события, такие как предстоящие дни рождения или недавние приобретения домашних животных.

Этот шаг открывает новую эру в возможностях систем искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, представляя как улучшенную эффективность ответов, так и потенциальные проблемы. Ранее взаимодействие с генеративными системами искусственного интеллекта часто затруднялось их ограниченной краткосрочной памятью, что приводило к разрозненным беседам. В то время как системы, такие как ChatGPT, Gemini от Google и Copilot от Microsoft, могли поддерживать длительные диалоги, сохраняя контекст в некоторой степени, переход между беседами часто ощущался как встреча с совершенно новым собеседником, полностью не знакомым с прошлой информацией.

В отличие от человеческой памяти, характеризующейся ее селективной устойчивостью и забывчивостью, память ChatGPT Plus позволяет пользователям полностью контролировать процесс.