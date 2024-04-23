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Kachka
Из-за огромного потребления и стоимости OpenAi может выпустить не GPT-5, а GPT-4.5
К 2025 расходы на обучение LLM будут достигать $5-10 млрд.

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В сфере генеративного искусственного интеллекта на текущий момент господствует GPT-4, однако такие конкуренты, как Claude от Anthropic и Llama от Meta с открытым исходным кодом, быстро продвигаются вперед, что заставляет строить предположения о следующей версии флагманской языковой модели от OpenAI. Хотя ожидание выхода GPT-5 в 2024 году не ослабевает, аналитики предостерегают от переоценки ее скорого появления из-за необходимости колоссальных вложений ресурсов.

Дэн Хендрикс, директор Центра безопасности ИИ, подчеркивает, что с каждой новой версией GPT вычислительные требования возрастают. Переход от GPT-4 к GPT-5 потребует ошеломляющего 100-кратного увеличения ресурсов, что сродни тому, как если бы один миллион графических процессоров H100 непрерывно работал в течение трех месяцев.

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Это мнение разделяет и генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи, который оценивает текущие расходы на обучение LLM в $1 млрд, а к 2025 году они вырастут до $5-10 млрд.

Экспоненциальный рост потребностей в вычислениях отражается в тенденциях энергопотребления. По прогнозам, устройства NVIDIA H100, развернутые в этом году, будут потреблять 13 000 ГВтч в год, что сравнимо с потреблением электроэнергии целыми странами. Ожидается, что к 2027 году мировое энергопотребление центров обработки данных вырастет до 85-134 ТВтч.

Эксперты предполагают, что для поддержания конкурентоспособности OpenAI, возможно, потребуется усовершенствовать процесс обучения, который в настоящее время опирается на "плохо контролируемые человеческие разговоры". Это соответствует ожиданиям постепенного выпуска GPT-4.5, а не смены парадигмы до GPT-5.

#искусственный интеллект #chatgpt #openai #нейросети #gpt-4 #чат-боты #gpt-3 #gpt-5 #gpt-3.5
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