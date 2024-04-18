Приобрести его, к сожалению, невозможно.

В царстве памятных вещей серии игр Fallout появился ещё один выдающийся экземпляр: игровой ПК, выполненный на заказ, в котором органично сочетаются форма и функциональность.

Созданный в корпусе NZXT H6 Flow PC, этот шедевр черпает вдохновение в культовых визуальных образах Vault-Tec, украшенных синими оттенками с патиной возраста и яркими желтыми бликами, напоминающими об эстетике серии. Внутри стеклянного корпуса энтузиастов встречает знакомый образ Пип-Боя, а на вентиляторе гордо красуется эмблема Nuka Cola, добавляя восхитительный штрих аутентичности.

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Под тщательно проработанным внешним видом скрывается мощный корпус, оснащенный самыми современными компонентами, разработанными производителем ПК NZXT в сотрудничестве с известным художником POPeART_. В сердце ПК бьется процессор AMD Ryzen 7 7800X3D, дополненный мощной видеокартой AMD Sapphire Radeon RX 7900 GRE, 32Gb оперативной памяти и емким накопителем на 2Tb. Такие характеристики обещают игровой опыт, который без труда преодолеет вершины визуальной достоверности и вычислительных требований.

К сожалению, притягательность этого творения, созданного по индивидуальному заказу, ограничивается лишь его эксклюзивностью. Доступное исключительно в рамках рекламной акции, организованной Bethesda UK, это произведение технического искусства остается недоступным для всех, кроме немногих счастливчиков из Великобритании.