Так предполагают инсайдеры, близкие к NVIDIA.

В этом году компания NVIDIA, возможно, приготовила для геймеров двойное удовольствие: ходят слухи о возможном выпуске не одного, а двух топовых видеокарт нового поколения. Слухи говорят о том, что RTX 5090 и RTX 5080 находятся в процессе финальной разработки и могут появиться раньше, чем ожидалось.

Известный ютубер и инсайдер Moore's Law is Dead недавно передал информацию от надежного источника утечек NVIDIA, намекая на запуск этих многообещающих претендентов в четвертом квартале. Тем не менее, есть информация о возможности более раннего появления карт в конце третьего квартала, хотя рекомендуется воспринимать эту информацию с большой долей скептицизма.

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Данные слухи согласуются с недавними предположениями о выпуске обоих GPU в 2024 году, хотя и без упоминания сроков выхода в третьем квартале, не говоря уже о перспективе двойного релиза в конце третьего квартала, предварительно намеченного на сентябрь.

Учитывая, что сентябрь все еще рассматривается в качестве потенциального месяца выпуска, отсчет времени до появления RTX 5080 и 5090 может составить всего пять месяцев. Moore's Law is Dead даже предполагает возможность анонса видеокарт на выставке Computex, намеченной на июнь.