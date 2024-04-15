По его словам, компания могла подобрать более экономичный метод разработки.

Генеральный директор компании Tenstorrent Джим Келлер вновь взбудоражил технологическое сообщество своей критикой графических чипов Blackwell от NVIDIA. Келлер, известный своими откровенными мнениями, не сдержался и заявил, что NVIDIA могла бы сэкономить значительные средства, выбрав другой, более экономичный метод разработки.

В своем твите, который разлетелся по социальным сетям, Келлер обрушился с критикой на бюджет NVIDIA на исследования и разработки, особенно сосредоточившись на технологии межсоединений, используемой в графических процессорах Blackwell. NVIDIA полагается на собственное соединение 5-го поколения "NVLink", известное пропускной способностью и преимуществами масштабируемости. Однако Келлер утверждает, что такой подход не только дорогостоящий, но и ограничивает совместимость с оборудованием других производителей.

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Центральное место в критике Келлера занимает его поддержка принципов открытого исходного кода на рынке. Он считает Ethernet привлекательной альтернативой, обеспечивающей экономическую эффективность и устраняющей проприетарный характер NVLink. Хотя в настоящее время Ethernet может отставать от NVLink в сочетании по показателям производительности, новые технологии, такие как Ultra Ethernet (UE), могут нивелировать данные показатели.

Ошеломляющие 10 млрд долларов инвестиций NVIDIA в исследования и разработку в Blackwell вызвали вопросы, и Келлер предположил, что более разумный выбор соединения мог бы значительно снизить затраты.