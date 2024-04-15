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Генеральный директор компании Tenstorrent Джим Келлер вновь взбудоражил технологическое сообщество своей критикой графических чипов Blackwell от NVIDIA. Келлер, известный своими откровенными мнениями, не сдержался и заявил, что NVIDIA могла бы сэкономить значительные средства, выбрав другой, более экономичный метод разработки.
В своем твите, который разлетелся по социальным сетям, Келлер обрушился с критикой на бюджет NVIDIA на исследования и разработки, особенно сосредоточившись на технологии межсоединений, используемой в графических процессорах Blackwell. NVIDIA полагается на собственное соединение 5-го поколения "NVLink", известное пропускной способностью и преимуществами масштабируемости. Однако Келлер утверждает, что такой подход не только дорогостоящий, но и ограничивает совместимость с оборудованием других производителей.
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Центральное место в критике Келлера занимает его поддержка принципов открытого исходного кода на рынке. Он считает Ethernet привлекательной альтернативой, обеспечивающей экономическую эффективность и устраняющей проприетарный характер NVLink. Хотя в настоящее время Ethernet может отставать от NVLink в сочетании по показателям производительности, новые технологии, такие как Ultra Ethernet (UE), могут нивелировать данные показатели.
Ошеломляющие 10 млрд долларов инвестиций NVIDIA в исследования и разработку в Blackwell вызвали вопросы, и Келлер предположил, что более разумный выбор соединения мог бы значительно снизить затраты.