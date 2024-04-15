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Kachka
Стали известны новые функции iPhone 16, которые должны сподвигнуть к обновлению смартфона
Самая значимая из них – поддержка ИИ в Siri.

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В преддверии осенней линейки смартфонов Apple все с нетерпением ждут предполагаемого запуска iPhone 16. Пока до этого события остаются считанные месяцы, шквал утечек предлагает дразнящие подробности того, что нам покажут стандартные модели этого года, предоставляя достаточно причин, чтобы рассмотреть возможность обновления.

В то время как iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, как ожидается, получат заметные улучшения, те, кто ищет более бюджетный вариант, могут обратить внимание на iPhone 16 и 16 Plus. Слухи говорят о таких интересных дополнениях, как новая технология дисплея, появление функциональной кнопки Capture и специализированного режима съемки видео. Кроме того, интригу добавляют слухи о генеративных функциях искусственного интеллекта.

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Среди наиболее ожидаемых обновлений – возможность пространственной видеосъемки, функция, которая ранее была эксклюзивной для гарнитуры Vision Pro от Apple. По слухам, в линейке iPhone 16 эта функция будет поддерживаться, и благодаря изменению положения задних камер пользователи смогут снимать пространственное видео для просмотра на совместимых устройствах.

Спекуляции вокруг дисплея iPhone 16 указывают на его неизменный размер, но с более тонкими рамками, потенциально сохраняя существующую частоту обновления 60 Гц. Использование кнопки Capture, как утверждается, может упростить функциональность камеры, предлагая пользователям интуитивно понятный способ делать снимки.

Еще один повод для обновления – разработка Apple функций искусственного интеллекта. Среди них выделяется опция "Обобщение Siri", использующая генеративный ИИ для расширения возможностей Siri и, возможно, интегрированная с API ChatGPT для более точных ответов.

#смартфоны #apple #iphone 16 #iphone 16 pro #iphone 16 pro max #iphone 16 plus
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