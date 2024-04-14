XFX SPEEDSTER MERC RX 7900 XT 20G можно взять всего лишь за 629 фунтов.

Флагманские видеокарты AMD RDNA3 доступны по самым низким ценам в Великобритании: Radeon RX 7900 XTX подешевела до £829 ($1 032), а RX 7900 XT – до £629 ($783).

Цены на линейку графических процессоров AMD RDNA3 постоянно снижались в течение последнего года, но недавнее падение цен на Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT является беспрецедентным с момента их официального выпуска.

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Ebuyer, известный британский ритейлер, значительно снизил цены на флагманские модели AMD RDNA 3 SKU. Radeon RX 7900 XTX, ранее стоившая 779 евро, теперь доступна за 629 евро (-19,2%). Если учесть, что первоначальная стартовая MSRP составляла 1 049 евро, то скидка составит почти 40%, что является значительным событием на колеблющемся рынке GPU, особенно в Великобритании.

Это снижение цен заметно не только в ЕС, но и в других регионах, поскольку последний раз значительная скидка на Radeon RX 7900 XT наблюдалась в США, где карта продавалась за $699.

Обновленные цены на некоторые модели:

XFX SPEEDSTER MERC 310 Radeon RX 7900 XT 20G – £629 ($783)

MSI Gaming Trio Classic Radeon RX 7900 XTX 24G – £829 ($1 032)

XFX SPEEDSTER MERC 310 Radeon RX 7900 XTX 24G – £839 ($1 045)

PowerColor Hellhound OC Radeon RX 7900 XTX 24G – £839 ($1 045)

Такое снижение цен позволяет британским потребителям воспользоваться преимуществами производительности линейки RDNA3. По сравнению с ближайшим конкурентом NVIDIA, RTX 4070 Ti SUPER, Radeon RX 7900 XT со скидкой предлагает лучшее соотношение цены на доллар.