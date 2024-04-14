Система включает три 120-мм вентилятора.

Компания EKWB представляет революционный жидкостный кулер "все в одном" для новых процессоров Intel.

В ответ на растущие требования к энергопотреблению современных процессоров компания EKWB представила новаторское решение: первый в мире жидкостный кулер All-In-One, специально разработанный для горячих чипов Intel 12-го, 13-го и 14-го поколения. Это инновационное решение для охлаждения, получившее название EK-Nucleus CR360, предназначено для геймеров, у которых температуры системы превышают желаемые.

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Появление этого революционного AIO обусловлено растущей тенденцией пользователей ПК, которые разгоняют свои процессоры для раскрытия потенциала производительности. Компания EKWB, осознав этот всплеск популярности, взяла на себя миссию по удовлетворению потребностей нишевого сегмента рынка с помощью специально разработанного решения охлаждения.

В основе EK-Nucleus CR360 лежит продуманная конструкция, предназначенная исключительно для процессоров Intel LGA 1700. Модифицированная контактная пластина на блоке помпы имеет характерную выемку, расположенную там для эффективного охлаждения процессорной матрицы. Дизайн дополняют три 120-мм вентилятора EK с RGB-подсветкой и блок помпы с RGB-подсветкой. Система EK-Nucleus CR360 доступна по конкурентоспособной цене $183.