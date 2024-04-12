Пока что оно доступно только пользователям с платной подпиской.

OpenAI представила большое обновление для ChatGPT, расширяющее возможности письма, математики и логики нейросети.

В недавнем анонсе OpenAI представила значительное обновление для ChatGPT, ознаменовавшее очередную веху в развитии ИИ. Обновление направлено, в частности, на модель GPT-4 Turbo, доступную пользователям, подписавшимся на ChatGPT Plus, Team или Enterprise.

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По данным OpenAI, последняя версия ChatGPT должна повысить уровень владения навыками в различных областях, включая письмо, математику, логическое мышление и кодирование. Обновление, датированное 9 апреля, заменяет предыдущую модель GPT-4 Turbo, выпущенную 25 января.

Анализ представленных графиков свидетельствует о заметных улучшениях, особенно в математике и тестах GPQA (Graduate-Level Google-Proof Q&A) – эталоне, оценивающем уровень знаний в научных областях с помощью вопросов с несколькими вариантами ответов.

Заслуживает внимания и более рациональный подход к общению, характеризующийся большей прямотой, уменьшением "воды" в тексте и переходом на более разговорный язык, что делает ответы ChatGPT похожими на человеческие. OpenAI утверждает, что эти улучшения в конечном итоге принесут пользу и пользователям без платной подписки.

Чтобы проиллюстрировать эффект от обновления, OpenAI приводит пример сгенерированного ИИ текста для SMS RSVP, демонстрируя сокращение длины и повышение ясности, достигнутое за счет исключения несущественных слов и предложений.