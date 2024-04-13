В плане графики процессоры станут существенно мощнее.

Грядущие процессоры Strix Point компании AMD, как сообщается, ожидает значительная модернизация в техническом плане. Благодаря обновленным ядрам Zen 4 на стороне CPU, ядрам RDNA3+ для GPU и новейшей архитектуре XDNA 2 "Ryzen AI" для NPU, эти чипы обещают существенный прирост производительности.

Особого внимания заслуживает дизайн чиплета, предназначенный для энтузиастов ПК, который поднимает производительность процессоров на новую высоту. Однако даже стандартный монолитный дизайн обеспечит значительный прирост, особенно в графической производительности.

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Недавние сведения от надёжного инсайдера с ником Xinoasassin говорят о том, что iGPU RDNA 3+, используемые в APU Strix Point, будут конкурировать с дискретными видеокартами начального уровня по производительности. По данным Xino, конфигурация из 12 вычислительных блоков должна достичь примерно 3150 баллов в бенчмарке 3DMark Time Spy при потреблении всего 22-24 Вт.

Для сравнения, iGPU AMD Radeon 780M (RDNA3) достигает примерно 2300-2400 баллов в данном тесте при том же потреблении, достигая пика примерно в 2800 баллов на ноутбуках.

И для справки: дискретные видеокарты AMD Radeon RX 6400 и NVIDIA GeForce RTX 3050 набирают в среднем около 3500 баллов в 3DMark Time Spy, потребляя заметно больше.