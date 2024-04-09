Багов в игре, как сообщается, практически нет.

Недавно была продемонстрирована производительность игры Horizon Forbidden West на видкокарте RTX 4080 Super, показывая 4K-разрешение и улучшение апскейлинга DLAA.

Horizon Forbidden West от Guerrilla может похвастаться потрясающей графикой, особенно на ПК с мощным железом. Короткую демонстрацию игры во всей красе, плавно работающую в разрешении 4K и превышающую 60 кадров в секунду на NVIDIA RTX 4080 Super опубликовал на YouTube энтузиаст Джейкоб Фриман.

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Ознакомиться с видеороликом можно ниже. 80 кадров в секунду на не самой мощной карте удалось достичь благодаря технологии сглаживания Deep Learning Anti-Aliasing (DLAA) от NVIDIA.

Разработчики из команды Nixxes старательно дорабатывали PC-версию с помощью последовательных патчей с момента ее выхода. Кроме того, голландская студия подтвердила свое намерение включить поддержку AMD FidelityFX Super Resolution 3.

Как утверждает энтузиаст в своем видео, вопреки ожиданиям, Horizon Forbidden West на PC демонстрирует минимальные проблемы даже в обширном и сложно детализированном открытом мире. Высокопроизводительные платформы могут в полной мере использовать графические настройки, поддерживая плавность игрового процесса.