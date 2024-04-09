Его опыт насчитывает 15 лет работы в области цифрового искусства.

Разработчик цифровой карточной игры Champions of Otherworldly Magic инвестировал значительную сумму в 90 000 долларов исключительно в заказ иллюстраций для своих карт. Удивительно, но эта внушительная сумма была направлена одинокому профессионалу по работе с искусственным интеллектом, который получает ежемесячную зарплату в размере 15 000 долларов, несмотря на то, что посвящает проекту всего 10 часов работы в месяц (2-3 неполных рабочих дня).

В недавнем сообщении, опубликованном на официальном аккаунте Champions TCG, компания защищает свое решение, подчеркивая поразительную эффективность своего ИИ-художника. В сообщении от разработчиков подчеркивается, что в ограниченные сроки ИИ-художник постоянно создает множество высококачественных работ, значительно превосходя темпы работы любой обычной команды художников.

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Привлекательность искусства, созданного искусственным интеллектом, заключается в его безупречном качестве, лишенном недостатков, характерных для произведений, созданных вручную. В репертуаре искусственного интеллекта множество различных стилей рисовки, а его творения заслужили признание за беспрецедентную последовательность и изысканность.

По словам Майлза Малека, соучредителя и генерального директора Champions TCG, за шесть месяцев ИИ-художник создал более 1000 изображений с использованием методов генеративного ИИ, получая каждый месяц оговоренное вознаграждение в размере 15 000 долларов. Малек подчеркивает, что у художника богатый опыт работы в области цифрового искусства, насчитывающий 15 лет. Кроме того, он намеренно не показывает свои работы в социальных сетях.

Малек также утверждает, что приобретение аналогичной продукции у команды традиционных художников не только потребовало бы значительно больших затрат, но и времени. Неоспоримый профессионализм и мастерство художников AI оправдывают стоимость их услуг, утверждает Малек, заявляя о непревзойденном качестве, предоставляемом художником в отрасли.

Несмотря на большие инвестиции в художественные работы, Champions TCG принесла значительную прибыль: на сегодняшний день доходы от продаж карт составили около 500 000 долларов. Уникальное торговое предложение игры заключается в интеграции NFT, что позволяет торговать и покупать карты с помощью криптовалюты. Однако разработчик также предлагает альтернативный способ получения прибыли – продажу "драгоценных камней", которые можно обменять на пакеты карт, преимущественно в обычных долларах.

Вопреки утверждениям о том, что изображения карт полностью генерируются искусственным интеллектом, генеральный директор поясняет, что, хотя ИИ играет значительную роль в процессе первоначального создания, ручная доработка также необходима, чтобы сохранить художественную целостность.