Этому предшествуют сразу несколько факторов.

Среди инсайдеров ходят слухи о грядущем повышении цен на видеокарты GeForce, причем некоторые источники утверждают, что повышение будет достигать 10%. Однако не все ускорители NVIDIA, как ожидается, будут затронуты одинаково. Степень корректировки цен, скорее всего, будет определяться решениями сторонних производителей, таких как MSI и ASUS, которые, возможно, решат выборочно увеличить стоимость своих карт.

По первым данным, основной удар от повышения цен придется на графические процессоры начального уровня, включая RTX 4060, RTX 3050 и GTX 1650. Однако полное влияние на потребителей на данный момент остается неопределенным, поскольку партнёры NVIDIA по этому поводу ещё не высказались.

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Согласно данным UDN, авторитетного китайского технологического портала, производители могут выиграть от изменения динамики цен. Такие факторы, как инфляция и геополитическая напряженность, могут усугубить ситуацию, что приведет к дальнейшим колебаниям цен на игровые карты. Кроме того, ожидается огромный спрос на геймерские модели, как, впрочем, и в прошлом году.

Растущая популярность искусственного интеллекта является значительным фактором, способствующим росту спроса на GPU. Компания NVIDIA сегодня оказалась в уникальном положении, поскольку она с сектора игровых GPU вынуждена переориентироваться на сектор ИИ.

Во время недавнего выступления на GTC генеральный директор компании Дженсен Хуанг заверил слушателей, что NVIDIA вновь уделяет особое внимание ИИ, сигнализируя о своем стремлении проникнуть в различные отрасли, помимо игровой.