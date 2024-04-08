Такие сроки указаны у партнёров NVIDIA.

Грядущие игровые видеокарты NVIDIA нового поколения GeForce RTX 5090 и RTX 5080, которые, по слухам, появятся в конце этого года, ознаменуют собой очередной скачок вперед в графических технологиях. После успешного запуска серии GeForce RTX 4000 "SUPER" в начале этого года, которая продемонстрировала повышенную производительность и эффективность архитектуры Ada Lovelace, ожидание видеокарт на базе архитектуры Blackwell растет.

В то время как первые графические процессоры Blackwell предназначены для секторов ИИ и серверов обработки данных, новые видеокарты NVIDIA RTX, использующие чип Blackwell, обещают переосмыслить игровой опыт в глазах геймеров. Ожидается, что эти ускорители во главе с флагманской картой RTX 5090 будут выпущены уже в 4 квартале 2024 года. По стандарту фокус будет сделан на high-end предложениях: не только для расширения поставок, но и для повышения средней цены продажи карт, поскольку геймеры как правило тяготеют к премиальным обновлениям.

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По мере того, как NVIDIA укрепляет свое присутствие в секторе ИИ, инновации в области игровых видеокарт продолжают набирать обороты. Производители плат ожидают релиз новейших графических карт NVIDIA серии RTX 5000 в четвертом квартале, причем основной упор как всегда будет сделан на топовые линейки GeForce RTX 5090 и RTX 5080.