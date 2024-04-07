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Kachka
Учёные из Техаса создали устройство, позволяющее играть в игры одной силой мысли
Теперь его могут использовать сразу несколько людей.

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В Техасском университете в Остине появилась новаторская разработка: исследователи впервые создали адаптивный интерфейс мозг-компьютер (BCI), основанный на машинном обучении.

Эта инновационная система призвана помочь людям с ограниченными двигательными возможностями, избавляя их от необходимости индивидуальной калибровки и тем самым упрощая доступность окружающего мира. Благодаря интеграции многочисленных задач и перспективному применению, это достижение обещает повысить качество жизни людей с ограниченными возможностями.

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Представьте себя погруженным в гоночную игру, подобную Mario Kart, выполняющую сложные повороты исключительно с помощью сигналов вашего мозга.

В отчёте утверждается, что это уже не просто игровая фантазия, а осязаемая реальность, созданная инженерами Техасского университета в рамках исследования интерфейсов мозг-компьютер для расширения возможностей людей с нарушениями двигательных функций. Примечательно, что исследователи внедрили в свой BCI возможности машинного обучения, сделав его универсальным решением, адаптируемым для разных пользователей.

Традиционно такие устройства требуют тщательной калибровки под каждого пользователя, признавая присущую индивидуальному мозгу изменчивость, будь то здоровый или поврежденный орган. Новый подход позволяет быстро понять требования пользователя и автономно настраивать устройство в процессе калибровки. Таким образом, несколько пациентов могут беспрепятственно пользоваться устройством, не нуждаясь в долгой индивидуальной настройке.

В шапочке с электродами испытуемые взаимодействуют с компьютерной системой. Электроды фиксируют активность мозга, измеряя электрические сигналы, которые затем декодируются и преобразуются в полноценные команды.

#чипы #мозговые импланты #импланты #нейроимпланты
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