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Kachka
Японская компания CWTP представила термопасту с запахом османтуса
Доставка по земному шару будет доступна в первый же день.

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Компания Clock Work Tea Party (CWTP), известный в узких кругах производитель ароматизированных термопаст, недавно представила новый вариант с ароматом цветения османтуса, доступный в ограниченном количестве.

Запланированный на 12 апреля выпуск этой ароматизированной термопасты будет проходить исключительно в Японии. Оттуда предусмотрена возможность международной доставки.

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Хотя смысл создания ароматизированных термопаст остается нераскрытым, последнее предложение компании вводит в свой состав тонкий аромат плодов цветения османтуса, смешивая его с комбинацией силикона и оксида металла. Создатели утверждают, что каждая покупка этой ограниченной серии термопасты будет включать в себя памятную карточку из смолы.

Что касается характеристик, то CWTP может похвастаться высоким рейтингом долговечности и простым процессом нанесения своей термопасты на нужную поверхность. Она рассчитана на температуру от -50 до 250°С и рекомендуется как для жидкостных, так и для воздушных систем охлаждения.

CWTP заверяет потребителей в долговечности своего продукта, что делает его идеальным для длительных сценариев использования.

#япония #термопасты
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м... не могу понять смысл
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