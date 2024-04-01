Карта достигает частоты в 2,7 ГГц.

Компания AORUS представила миру технологий свою новую видеокарту – ускоритель GeForce RTX 4080 SUPER Xtreme ICE, устанавливающий новые стандарты благодаря своим возможностям разгона среди всех вариантов серии RTX 4080 SUPER.

Долгожданный "шепот" в технологическом сообществе намекал на то, что AORUS разрабатывает первозданную серию "ICE", отличающуюся безупречным дизайном. Анонс флагманского продукта, GeForce RTX 4080 SUPER Xtreme ICE, подтверждает эти предположения, демонстрируя изысканное сочетание эстетики и передовых функций. Среди отличительных атрибутов этой революционной карты можно выделить:

Беспрецедентные тактовые частоты ядра и AI TOPs, устанавливающие высокую планку для видеокарт RTX 4080 SUPER

Революционный механизм охлаждения: система Windforce, включающая в себя современный вентилятор Bionic Shark Fan, технологию Alternate Spinning, камеру испарения, систему тепловых труб и охлаждающий экран RGB Halo

Инновационный ЖК-дисплей Edge View

Усиленная защита: прочная металлическая задняя панель со встроенной RGB-подсветкой

Функциональность Dual-BIOS

4-летняя гарантия

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Сердцем этого мощного корпуса является решение для охлаждения AORUS Xtreme, состоящее из трёх вентиляторов Bionic Shark, которые работают в тандеме с усовершенствованной конструкцией Windforce. Эти вентиляторы, оснащенные функцией попеременного вращения, направляют воздушный поток на обширный радиатор, состоящий из паровой камеры и множества тепловых трубок.