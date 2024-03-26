Несмотря на усилия, никакого вреда нанесено не было.

Правительство Великобритании готово обвинить Китай в краже данных о британских избирателях во время атаки, произошедшей в августе 2021 года.

Избирательная комиссия (ИК) столкнулась с нарушением, в результате которого "враждебные субъекты" похитили дубликаты избирательных списков. Несмотря на предполагаемое нарушение, ИК утверждает, что оно не повлияло на избирательные процессы или регистрационный статус людей.

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Как ожидается, заместитель премьер-министра Оливер Дауден, выступая в парламенте, прямо припишет этот инцидент структурам, поддерживаемым Пекином, сообщает издание BBC News. В своих парламентских речах Дауден должен провести связь между нарушением в работе ИК и более широкой угрозой, исходящей от поддерживаемых китайским государством групп.

По данным BBC, другие западные страны также готовятся высказать свои опасения. Недавние инциденты показали, что немецкие чиновники стали жертвами нескольких известных фишинговых атак.

Представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь опроверг эти обвинения, призвав не распространять дезинформацию и выступив за ответственный подход к сохранению мира и безопасности в киберпространстве. Цзянь также подчеркнул, что правительство осуждает любые формы вредоносной кибердеятельности.