Во время испытаний робот ни разу не упал.

Китайская компания LimX Dynamics, специализирующаяся на робототехнике, недавно провела демонстрационные испытания своего нового робота P1, показав впечатляющую способность ИИ эффективно реагировать на угрозы со стороны человека и перемещаться по сложной местности. По словам представителей компании, робот использует уникальный метод обучения "с подкреплением", чтобы адаптироваться к различным стимулам, таким как движущиеся объекты и препятствия на его пути.

LimX предлагает широкий спектр робототехнической продукции, включая гуманоидных, четвероногих и двуногих роботов. Недавние испытания платформы P1 проводились на горе Тангланг в Шанхае (Китай) с целью оценить ее работу в непредсказуемой среде, характеризующейся пересеченной местностью. В ходе испытаний P1 должен был сохранять ситуационную осведомленность и учитывать собранные данные в своих реакциях.

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Подробностями испытаний компания LimX поделилась в сообщении на Medium, подчеркнув сложность работы в горной местности по сравнению с городскими условиями. В отличие от однообразных городских пейзажей, в горах рельеф местности неоднороден, а уровень земли меняется, что ставит перед P1 уникальные задачи.

Примечательно, что робот продемонстрировал устойчивость, даже когда его пинали, тянули и наносили удары палкой: на кадрах видно, что палка ломается при ударе о ноги робота.