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Kachka
В Китае создали робота, способного легко удерживать равновесие после сильных ударов палкой
Во время испытаний робот ни разу не упал.

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Китайская компания LimX Dynamics, специализирующаяся на робототехнике, недавно провела демонстрационные испытания своего нового робота P1, показав впечатляющую способность ИИ эффективно реагировать на угрозы со стороны человека и перемещаться по сложной местности. По словам представителей компании, робот использует уникальный метод обучения "с подкреплением", чтобы адаптироваться к различным стимулам, таким как движущиеся объекты и препятствия на его пути. 

LimX предлагает широкий спектр робототехнической продукции, включая гуманоидных, четвероногих и двуногих роботов. Недавние испытания платформы P1 проводились на горе Тангланг в Шанхае (Китай) с целью оценить ее работу в непредсказуемой среде, характеризующейся пересеченной местностью. В ходе испытаний P1 должен был сохранять ситуационную осведомленность и учитывать собранные данные в своих реакциях.

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Подробностями испытаний компания LimX поделилась в сообщении на Medium, подчеркнув сложность работы в горной местности по сравнению с городскими условиями. В отличие от однообразных городских пейзажей, в горах рельеф местности неоднороден, а уровень земли меняется, что ставит перед P1 уникальные задачи.

Примечательно, что робот продемонстрировал устойчивость, даже когда его пинали, тянули и наносили удары палкой: на кадрах видно, что палка ломается при ударе о ноги робота.

#китай #роботы
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