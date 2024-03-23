При разработке игры возникли некоторые трудности.

В конце прошлого года, после многолетнего терпеливого ожидания и бурного обсуждения, студия Rockstar Games наконец-то выпустила долгожданный тизер своей новой игры Grand Theft Auto VI, анонсировав выход тайтла на 2025 год. Выбор композиции Тома Петти для трейлера GTA VI оказался весьма удачным, так как фанаты ощутили некоторое облегчение после долгого периода ожидания.

Последние сведения из отчета, опубликованного порталом Kotaku, указывают на то, что изначально у Rockstar были планы выпустить Grand Theft Auto VI к началу 2025 года, но в процессе разработки возникли некоторые трудности, и теперь релиз может быть перенесен до конца 2025 или даже до начала 2026 года. Хотя отсрочка до 2026 года в настоящее время рассматривается как "крайнее средство", непредвиденные обстоятельства иногда требуют таких решений. Тем не менее, несмотря на эту неопределенность, планы по проведению рекламной кампании GTA VI остаются неизменными.

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В попытке ускорить выпуск Grand Theft Auto VI, Rockstar призвала всех сотрудников вернуться в офисы на полный рабочий день. Хотя заявленное обоснование этого решения связано с обеспечением безопасности и качества, некоторые работники опасаются, что это может возродить зависимость компании от интенсивного рабочего графика, напоминая о напряженных днях при разработке GTA V и Red Dead Redemption 2.