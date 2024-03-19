AMD продемонстрировала, что Radeon RX 7900 XTX с использованием Work Graphs работает на 39 % быстрее по сравнению с обычным методом.

На прошлой неделе компания Microsoft анонсировала новый инструментарий под названием Work Graphs, но официальное представление состоялось на GDC (Game Developer Conference). Мероприятие ориентировано в первую очередь на разработчиков игр, и на нем будут продемонстрированы методы использования этой технологии в играх. Утверждается, что главная задача Work Graphs – повышение производительности.

Как уже говорилось ранее, Work Graphs позволяет разработчикам игр перекладывать больше задач на GPU, снижая зависимость от CPU для передачи большей части работы видеокарте. Данный подход призван уменьшить узкие места CPU и увеличить пропускную способность и производительность рендеринга.

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Во время демонстрации Work Graphs в играх видеокарта Radeon RX 7900 XTX показала 39%-е увеличение производительности по сравнению с традиционными методами рендеринга.

Демонстрация была организована университетом Кубурга, который называет результаты работ значительным скачком в программировании графики.

Все тесты проводились AMD на ускорителе Radeon RX 7900 XTX, который использовал последнюю версию драйвера и Work Graphs с расширением Mesh Shading. Система оснащалась процессором Ryzen 7 5800X и 32Gb памяти DDR4.