Правительство Китая операции с криптовалютой не одобряет.

Несмотря на полный запрет на криптовалют, многочисленные инвесторы, находящиеся на территории материкового Китая, как сообщается, сумели получить значительную прибыль, обеспечив себе одни из самых больших доходов на мировом рынке цифровых средств. Анализ, проведенный аналитической компанией Chainalysis, недавно выявил этот феномен.

Последнее исследование Chainalysis показало, что китайские криптовалютные инвесторы получили прибыль в размере 1,15 млрд долларов к 2023 году, заняв четвертое место в криптовалютной сфере, уступая инвесторам из США, Великобритании и Вьетнама. Примечательно, что Binance, одна из бирж, поддерживающих торговлю в Китае, разрешила данную деятельность несмотря на запрет китайского правительства.

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Заметный рост цен на биткоин также привлек внимание инвесторов из материкового Китая. В Гонконге в 2023 году инвесторы получили прибыль в размере почти 250 млн долларов.

В глобальном масштабе в 2023 году все владельцы криптовалюты в совокупности заработали около 37,6 млрд долларов, что меньше показателей 2021 и 2022 годов.