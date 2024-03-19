Аппаратные возможности консоли слишком слабые.

Как сообщается, в разработке сейчас находится новая функция апскейлинга под названием PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Её задача – обеспечить игровой процесс в 4K с частотой 120 кадров в секунду, а также в разрешении 8K с частотой 60 кадров в секунду. Однако достичь этого на PlayStation 5 Pro мешают аппаратные ограничения.

Недавний отчет Insider Gaming пролил свет на дополнительные подробности о грядущей функции Sony, которая должна дебютировать вместе с PlayStation 5 Pro. Согласно отчету, функция PSSR в PS5 Pro в настоящее время поддерживает разрешение 4K и стремится к стабильному 4K в 60 FPS. Конечной целью является достижение разрешение 4K в 120 FPS и даже 8K в 60 FPS, хотя оба стандарта недостижимы на обновлённой PlayStation 5 Pro из-за её ограничений.

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Утверждается, что PlayStation Spectral Super Resolution представляет собой лишь одно из многочисленных усовершенствований, которые получит игровая приставка PlayStation 5 Pro. Более подробная информация о новых возможностях консоли должна появиться ближе к дате её релиза.