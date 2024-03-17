Контракт, как сообщается, был подписан ещё в 2021 году.

Информационное агентство Reuters сообщает, что компания SpaceX, возглавляемая миллиардером Илоном Маском, занимается разработкой спутников наблюдения по специальному заказу правительства Соединенных Штатов.

Согласно информации, предоставленной пятью отдельными источниками, не связанными друг с другом, SpaceX занимается разработкой огромного количества спутников-шпионов в рамках секретного соглашения с одним из разведывательных агентств США. Эта инициатива относится к компетенции подразделения Starshield компании SpaceX и подкреплена секретным контрактом стоимостью 1,8 млрд долларов, который был оформлен и подписан главой корпорации в 2021 году. По мнению инсайдеров, в случае успешного завершения проекта он значительно расширит возможности правительства и вооруженных сил США по оперативному выявлению возможных целей по всему миру.

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До сих пор подробности о технических характеристиках спутников остаются скудными. Известно, что они будут работать на низкой околоземной орбите, и планируется развернуть около сотни таких аппаратов. Примечательно, что прототипы данных спутников, как утверждает Reuters, были запущены на орбиту ещё в 2020 году.