Это осуществляется благодаря функции Resizable BAR.

Недавняя разработка дает возможность повысить производительность видеокарт NVIDIA серий GTX 16 и RTX 20 за счет внедрения новой модификации для включения функции Resizable BAR (ReBAR).

Первоначально представленная компанией AMD как Smart Access Memory, ReBAR создана для оптимизации и смягчения ограничений памяти, а также для непосредственного повышения производительности в некоторых играх.

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Хотя NVIDIA и Intel тоже внедрили функцию ReBAR, ее поддержка изначально ограничивалась видеокартами RTX 3000 и старше, оставляя GPU более ранних поколений без этой возможности.

Недавно энтузиаст и разработчик ПО Terminatorul представил своё решение: UEFI-драйвер под названием NvStrapsReBar, который позволяет использовать функцию ReBAR на старых видеокартах GTX 1600 и RTX 2000.

Несмотря на многообещающие перспективы этого нововведения, следует помнить о существенных рисках, которые побуждают большинство пользователей подходить к этому делу с осторожностью.

Установка патча на материнскую плату сопряжена с определенными рисками, и любая ошибка может привести к катастрофическим последствиям для всего компьютера, сделав его неработоспособным. Учитывая неофициальный характер данного решения, разработчик настоятельно рекомендует отказаться от него, если вы не обладаете большим техническим опытом.