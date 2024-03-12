MTT S80 отстает в большинстве игр.

Китайская компания Moore Threads удивила геймеров впечатляющей бюджетной серией графических процессоров MTT. Эти видеокарты для настольных ПК могут похвастаться такими передовыми функциями, как поддержка PCI Express 5.0, которая в настоящее время отсутствует в предложениях AMD, NVIDIA или Intel. Однако, несмотря на эти достижения, производительность чипов MTT не совсем соответствует стандартам конкурентов.

За последний год компания добилась значительных успехов в оптимизации драйверов, в результате чего GPU стали на 100% быстрее в синтетических бенчмарках, как утверждают некоторые геймеры. Однако это улучшение не всегда отражается в игровых сценариях. Чтобы подтвердить оптимизацию, на которую обратили внимание китайские СМИ, издание ComputerBase провело тесты на S80 и недавно выпущенной карте начального уровня S30.

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В итоге S80 отстает по сравнению с процессором Ryzen 5 8600G, оснащенным встроенной iGPU Radeon 760M с графикой RDNA3. В различных играх производительности S80 не хватает, хотя есть и исключения, например DOTA 2, где китайская карта побеждает по частоте кадров.

Помимо проблем с производительностью, существенной проблемой карт является отсутствие поддержки API DirectX 12. Из-за этого большинство игр не могут работать на этих чипах. Кроме того, к недостаткам добавляется энергопотребление в 200W n.

Даже если GPU MTT следующего поколения удастся удвоить производительность, она все равно будет на уровне iGPU, что делает ее непривлекательным вариантом для геймеров.