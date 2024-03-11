Однако некоторые отраслевые эксперты сомневаются в её возможностях.

Согласно последним сообщениям, китайская корпорация SMIC активно собирает специализированную команду для освоения тонкостей 3-нм техпроцесса. Хотя конкретные технические характеристики пока не разглашаются, маловероятно, что чипы, использующие эту технологию, появятся на рынке в ближайшие пару лет. DigiTimes предполагает, что финансирование и благополучие компании SMIC в значительной степени зависит от количества государственных субсидий. Эксперты SMIC признают, что переход на 3-нм технологию представляет собой серьезную проблему по сравнению с предыдущими 7-нм разработками.

Стоит напомнить, что SMIC добилась освоения 7-нм техпроцесса благодаря использованию приобретенных ранее машин ASML DUV. Эти устройства планируется использовать для производства чипов по нормам 5-нм в конце текущего года. Однако SMIC сталкивается с проблемами выхода продукции по текущей технологии, что приводит к сообщениям о предполагаемой более высокой стоимости 5-нанометровых чипов по сравнению с аналогичными моделями от TSMC. Некоторые отраслевые эксперты скептически оценивают возможность достижения норм 3-нм с помощью устаревших машин DUV.