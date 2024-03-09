Все отчёты об этом компания отправила Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Компания Microsoft недавно сообщила в своем блоге, что столкнулась с постоянными попытками российских хакеров проникнуть в ее систему. Последняя серия взломов перекликается с аналогичным инцидентом, произошедшим в ноябре прошлого года, когда удалось получить доступ к электронной почте высокопоставленных руководителей Microsoft. После внутреннего расследования удалось выяснить, что в обоих случаях виновником взлома были хакеры из группировки Midnight Blizzard.

Если прошлогодняя атака, как сообщают аналитики, была направлена на сбор адресов электронных ящиков, то в последнем взломе видно, что группа неоднократно пыталась проникнуть внутрь системы Microsoft и получить доступ к ее исходному коду. В ответ на это Microsoft направила отчет об инциденте в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

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Хотя точные мотивы хакеров остаются неясными, Microsoft предполагает, что они могут использовать адреса электронных почт, полученные во время ноябрьского взлома, для будущих атак.

Аналитики предполагают, что Midnight Blizzard в прошлом организовала громкие атаки, включая взлом Демократического национального комитета в 2016 году и взлом SolarWinds в 2020 году, в результате чего были скомпрометированы некоторые правительственные сети.