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Kachka
Аналитик: если история повторится, в апреле биткоин вырастет до 138 тыс. долларов
После халвинга он удваивался в цене в трех случаях из четырех.

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Аналитик криптовалютного рынка и основатель Pomp Investments Энтони Помплиано недавно отметил, что если исторические тенденции повторятся, то стоимость биткоина может вырасти примерно до $138 000 в течение следующих трех недель после того, как во вторник после халвинга он преодолеет свой предыдущий пик в $69 000.

Во время выступления на CNBC Помплиано отметил:

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"По мере приближения к рекордному максимуму, анализируя предыдущие случаи превышения исторического максимума, в трех случаях из четырех биткоин удваивался в цене в течение 18 дней или быстрее".

Он подчеркнул:

"Как только пробивается исторический максимум, это означает новую фазу открытия цены, когда оценка актива ставится под сомнение, что побуждает криптовалюту к росту".

В дополнительном сообщении Помплиано пояснил:

"Я не утверждаю, что отметка в 140 000 долларов является окончательной; скорее, я подчеркиваю, что исторически биткоин удваивался в цене вскоре после халвинга".

За последнюю неделю первая криптовалюта выросла более чем на 15%, за последний месяц – на 60%, а за последний год – на 200%. Такой резкий всплеск популярности во многом объясняется участием BlackRock, крупнейшего в мире управляющего активами, и притоком 11 других спотовых биткоин-фондов ETF, которые активно приобретают доступное предложение.

#криптовалюты #биткоин #bitcoin #btc
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Цена биткоина обновила исторический максимум, приблизившись к $70 тыс
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