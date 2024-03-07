Стандарт был официально принят ассоциацией JEDEC.

Пару дней назад ассоциация JEDEC объявила о принятии стандарта графической памяти GDDR7.

Хотя немедленная интеграция памяти в потребительские устройства не гарантирована, спекуляции связывают ее с потенциальным использованием в таких грядущих продуктах, как, например, видеокарты нового поколения GeForce RTX 5090, о которых ходят слухи.

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Эксперты уверены, что интерфейс PAM3 улучшает соотношение сигнал/шум при высокочастотных операциях, а также повышает энергоэффективность.

Кроме того, расширенные возможности памяти GDDR7 включают в себя:

Независимые от ядра схемы обучения LFSR

Удвоение количества независимых каналов: с 2 в GDDR6 до 4 в GDDR7

Поддержка плотности от 16 до 32 Гбит/с, в том числе поддержка двух каналов для увеличения пропускной способности системы, что понадобится в мощных видеокартах

Хотя конкретные частоты не указаны в JEDEC, стоит отметить предыдущие обсуждения Samsung относительно памяти с эффективной частотой 37 ГГц, а видеокарты, как ожидается, будут работать в диапазоне от 32 до 36 ГГц. При таких высоких значениях пропускная способность памяти в видеокартах нового поколения будет значительно превосходить существующие стандарты. Например, обычная пользовательская карта с 384-битной шиной, использующая такую память, сможет достичь пропускной способности в 1,7 ТБ/с.