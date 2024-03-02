Об этом сообщили в компании Dell.

Компания Dell, известный производитель серверов, раскрыла подробности о предстоящих графических процессорах NVIDIA для искусственного интеллекта, известных как Blackwell. Ожидается, что эти чипы будут потреблять около 1000W, что на 40% больше по сравнению с предыдущим поколением. Dell было поручено разработать инновационные решения для охлаждения, чтобы справиться с повышенным тепловыделением GPU.

Ивонн Макгилл, финансовый директор Dell, выразила энтузиазм по поводу повышения производительности, ожидаемого от моделей GPU H200, B100 и B200. Она подчеркнула возможности инженерных инноваций в области терморегулирования, предположив, что прямое жидкостное охлаждение может не потребоваться для обеспечения плотности энергии в 1000W.

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Хотя подробности архитектуры Blackwell от NVIDIA пока не разглашаются, общепринятое мнение гласит, что тепловыделение обычно составляет около 1W на квадратный миллиметр площади кристалла. H100 от NVIDIA, построенный по специальному 4-нм техпроцессу, уже рассеивает около 700W, включая мощность памяти HBM, что соответствует порогу в 1W на квадратный миллиметр.

Dell утверждает, что ее технологии способны превзойти конкурентов в плане охлаждения и эффективного тепловыделения, что вызвало дискуссию о предстоящих графических процессорах Blackwell от NVIDIA.