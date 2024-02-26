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Kachka
Модер показал, как выглядит усовершенствованная GTA: San Andreas на движке Unreal Engine 5
Геймплейный ролик идёт 9 минут.

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Недавно появился фанатский ремастер Grand Theft Auto: San Andreas на движке Unreal Engine 5, который демонстрирует свое мастерство в двух геймплейных роликах, показывающих свежий взгляд на проект Rockstar Games.

Созданный энтузиастом Flames per Second с использованием комбинации модов для карты и пользовательских транспортных средств, этот неофициальный ремастер сохранил суть оригинальной игры, улучшив при этом различные аспекты. Несмотря на то, что в плане визуального оформления эта работа не является революционной, она эффективно передает суть оригинального релиза.

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Grand Theft Auto: San Andreas, вошедшая в официальное издание вместе с GTA 3 и GTA Vice City в составе Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, получила несколько патчей для устранения проблем после выхода. Однако критические замечания, высказанные пользователями, указывают на значительные возможности для улучшения игры.

В то время как Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition может похвастаться культовыми играми, которые продолжают вызывать ностальгию, ее адаптация к современной эпохе оставляет желать лучшего.

#игры #rockstar games #rockstar #unreal engine 5 #моды #grand theft auto: san andreas #gta: san andreas #grand theft auto: the trilogy — definitive edition
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