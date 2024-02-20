Девятая планета есть? А если найду?

Ученые продолжают активные поиски девятой планеты в Солнечной системе – теоретического небесного тела, которое, как считается, существует в дальних уголках, далеко за орбитой Плутона. Цель недавнего исследования – определить потенциальное местоположение девятой планеты, которое может дать ценные сведения об архитектуре, формировании и эволюционных процессах Солнечной системы.

Майк Браун, профессор астрономии из Калифорнийского технологического института и ведущий научный сотрудник исследования, рассказал об их постоянных усилиях по поиску того самого предполагаемого объекта. Используя данные Pan-STARRS, комплексной астрономической системы с обзорным телескопом, расположенным в Гавайском университете, исследователи изучили самую большую на сегодняшний день полосу неба.

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Проанализировав данные Pan-STARRS Data Release 2, ученые уточнили потенциальное местонахождение "планеты Девять", значительно сократив количество вероятных мест примерно на 78%. Кроме того, они предложили обновленные оценки размера и орбиты "Планеты Девять", предположив, что она может находиться на расстоянии около 500 астрономических единиц от Солнца и примерно в 6,6 раза больше Земли.

Возможное открытие Девятой планеты добавит в Солнечную систему значительное небесное тело, которое станет пятой по величине планетой и займет уникальное положение с массой между Землей и Ураном.

Предположения о существовании "планеты Девять" появились еще в середине XIX века после открытия Нептуна. С течением времени появлялись различные гипотезы, в том числе предложенная астрономом Клайдом Томбо, который в 1930 году открыл Плутон.