Возможно, её сменит либо PS5 Pro, либо PS6.

Кажется, что приобретение PlayStation 5 через розничные каналы стало возможным только недавно, после нескольких лет проблем с поставками, включая нехватку чипов и вмешательство спекулянтов. Однако, согласно недавнему отчету Bloomberg, Sony заявила, что консоль приближается к последней фазе своего жизненного цикла. Наоми Мацуока, старший вице-президент японской игровой компании, сделала это заявление, вызвав тем самым различные мемы и смесь удивления и замешательства среди поклонников.

Выпущенная в ноябре 2020 года, PS5 в этом году отметит свою четвертую годовщину, и на протяжении всего времени существования консоль раскупалась быстрее, чем ее можно было пополнить. Тем не менее Sony удалось реализовать более 54 миллионов устройств. Более того, PS5 может превзойти по продажам свою предшественницу, PS4. Однако эти достижения не соответствуют первоначальным прогнозам Sony: компания планировала продать 25 миллионов консолей в текущем финансовом году, который закончится в марте 2024 года, но более низкие, чем ожидалось, праздничные продажи в 2023 году привели к пересмотру прогноза.

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Как и любая другая технологическая компания, Sony работает на перспективу, планируя продукты за годы до их выхода на рынок. Поэтому высказывания компании могут намекать на то, что в разработке находится совершенно новая, более совершенная модель PS5. Хотя PS5 Slim, представленная в конце 2023 года, представляет собой новую версию консоли, она в значительной степени сохраняет основные функции оригинальной модели. Спекуляции вокруг существования PS5 Pro продолжаются уже некоторое время, и заявление Sony может тонко указывать на то, что потребители в ближайшем будущем увидят либо PS5 Pro, либо PS6.