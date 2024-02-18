Единственное преимущество карты – поддержка DLSS.

Компания TechPowerUp недавно провела всестороннее тестирование новой видеокарты RTX 3050 6Gb, недавно появившейся на рынке.

Как выяснилось, последнее предложение NVIDIA не принесло никаких существенных изменений. Производительность этой видеокарты весьма посредственна. В разрешении Full HD, где оценка наиболее актуальна, стандартная RTX 3050 может похвастаться почти 30%-м преимуществом в скорости. Даже GTX 1660 Ti опережает ее почти на 20%, а устаревшая GTX 1060 отстает всего на 20%, что является скромным отрывом, учитывая ее возраст. Тем не менее, по сравнению с Radeon RX 6500 XT, которая отстает почти на 30%, RTX 3050 6Gb занимает достойное место среди современных моделей.

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Основное преимущество RTX 3050 6Gb над предшественниками заключается в поддержке DLSS – ценной функции для карт этого уровня. Кроме того, новинка может похвастаться удивительно низким энергопотреблением – во время игровых сессий она потребляет всего около 72 Ватт. Стоит отметить, что карте даже не требуется дополнительный разъем питания.

Что касается цены, то в Европе RTX 3050 6Gb продается за 180 евро. В то время как полноценная RTX 3050 8Gb стоит не менее 222 евро, что говорит о заметном разрыве цен в этом сегменте. Кроме того, цена RX 6500 XT составляет 160 евро, что делает новое предложение NVIDIA еще более привлекательным. Однако за 208 евро покупатели могут выбрать RX 6600, которая может похвастать 60%-м преимуществом в скорости. Кроме того, Intel Arc A580 с 8Gb памяти стоит 195 евро и обеспечивает 54%-й прирост производительности по сравнению с RTX 3050 6Gb, представляя собой еще один привлекательный вариант.