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Kachka
Apple отключит веб-приложения в ЕС, так как соблюдение правил более невозможно
По словам компании, это вопрос конфиденциальности пользователей.

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С выходом iOS 17.4 компания Apple больше не будет разрешать установку веб-приложений на домашний экран iPhone и iPad в Европе. Это решение связано с проблемами, возникшими в связи с новым законом Европейского союза о цифровых рынках (DMA), который Apple должна выполнить до 6 марта.

Изменения связаны с требованием разрешить разработчикам в ЕС использовать альтернативные браузерные движки, помимо WebKit, для специализированных браузерных приложений. В ходе сессии вопросов и ответов для разработчиков под названием "Почему пользователи в ЕС не имеют доступа к веб-приложениям на главном экране" Apple разъяснила причины. Компания подчеркнула сложности, связанные с решением проблем безопасности и конфиденциальности, связанных с веб-приложениями, использующими альтернативные браузерные движки. Это потребовало бы создания совершенно новой интеграционной архитектуры, что в настоящее время не представляется руководству компании возможным, учитывая существующие требования DMA и ограниченное число пользователей веб-приложений Home Screen. Поэтому, чтобы выполнить требования DMA, Apple решила отказаться от использования веб-приложений на главном экране в ЕС.

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Хотя пользователи по-прежнему смогут добавлять закладки веб-сайтов на главные экраны iPhone и iPad, эти закладки будут направлять пользователей в веб-браузер, а не функционировать как самостоятельные приложения.

Apple подчеркивает, что iOS традиционно поддерживает веб-приложения для домашнего экрана, используя WebKit и его архитектуру безопасности напрямую. Данная интеграция обеспечивает соблюдение веб-приложениями стандартов безопасности и конфиденциальности.1edited 18:18

#apple #евросоюз #ios #европа
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