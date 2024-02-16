Ускорители предназначены для ИИ.

Модеры, особенно те, кто умеет модифицировать печатные платы, придумали хитроумный обходной путь для решения проблемы постоянной нехватки графических процессоров ИИ. Они разработали метод улучшения графических процессоров, эффективно превращая их в надежные чипы для ИИ. Этот инновационный подход вдохнул новую жизнь в старые видеокарты GeForce RTX 2080 Ti, обеспечив решение проблемы дефицита.

Для обычного потребителя, желающего использовать возможности искусственного интеллекта, инвестирование в дорогой графический процессор ИИ нецелесообразно. Вместо этого они часто выбирают доступные на рынке варианты, приобретая игровые GPU, такие как последние модели Ada Lovelace или RDNA3.

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Однако недавно на eBay было выставлено объявление о продаже GeForce RTX 2080 Ti с впечатляющими 22Gb VRAM, что почти вдвое больше, чем у оригинальной модели. Увеличенная память необходима для ИИ-нагрузок, служа высокоскоростным буфером для хранения обширных наборов данных.

Продавец eBay может похвастаться обширным опытом в области моддинга GPU, успешно реализовав подобные проекты в прошлом. В объявлении покупателям гарантируется поддержка драйверов и стабильность производительности, так как модифицированные GeForce RTX 2080 Ti проходят тщательное тестирование.

В описании графического процессора подчеркиваются его достоинства как бюджетной альтернативы RTX 3090 и RTX 4090. Покупателям гарантируется полная совместимость с официальными драйверами NVIDIA, что избавляет их от необходимости установки собственных драйверов. Графический процессор позиционируется как идеальный выбор, предлагая сопоставимую с RTX 3090 память при вдвое меньшей стоимости.